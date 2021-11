© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Tavola rotonda "Rom-antica-mente verso il futuro: lavoro, storia e innovazione alle porte del Giubileo 2025". Modera l'attrice e giornalista Giulia Fossà, partecipano Confcommercio Roma, Federalberghi Roma e Lazio, Univ, il segretario generale della Fisascat Cisl, Davide Guarini, il ricercatore Cnr Mario Tozzi. Th Roma Carpegna Palace, via Aurelia 481 (ore 17:00)- Alla presenza di autorità e istituzioni il Presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli inaugurerà la mostra a cielo a aperto "Lilt. Nel futuro da 100 anni". Stazione Termini, piazza dei Cinquecento (ore 10:45)- Cerimonia finale del premio "Uniti per il lavoro", organizzato da Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio con l'Associazione Stampa romana. Sede Stampa romana in piazza della Torretta 36 a Roma (ore 11:30) (segue) (Rer)