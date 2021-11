Istruzione: Regioni, approvata da Commissioni Conferenza Carta di Genova sull’orientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una carta di Genova" sull'Orientamento è stata approvata dalle commissioni della Conferenza delle Regioni e delle province autonome Istruzione, Università e Ricerca (X commissione) e Formazione e Lavoro (XI commissione) riunite in sede congiunta al salone Orientamenti di Genova. Un’occasione, quella del Salone intitolato al React, che ha riportato in presenza le commissioni e che ha consentito - si legge in una nota - l'elaborazione di un documento di proposta programmatica, da parte degli assessori regionali, per la riforma dell’orientamento a tutti i livelli. Il documento condiviso all’unanimità, si basa su una serie di richieste: didattica orientativa a partire dalla scuola primaria (e non solo dalla secondaria); inserimento nell’organico delle scuole di ogni ordine e grado del profilo professionale dell’orientatore; formazione iniziale e in servizio dei docenti per attrezzarli opportunamente alle attività di orientamento trasversali e funzionali alla didattica orientativa; evoluzione del Ptco (le attività di alternanza scuola lavoro) con logica orientativa e interattiva con le realtà del territorio; moduli di orientamento con attività laboratoriali di almeno 30 ore in tutti i livelli di istruzione; rafforzamento dei piani formativi individualizzati (Pif) in linea con quanto previsto per gli istituti di formazione professionale. (segue) (Com)