Istruzione: Regioni, approvata da Commissioni Conferenza Carta di Genova sull’orientamento (2)

- “La Carta di Genova - dichiarano la coordinatrice della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana e il coordinatore della Commissione Istruzione, Claudio Di Berardino, assessore della Regione Lazio - scaturita dall’iniziativa pubblica ‘Orientamenti’ pone le basi per aprire un confronto a livello nazionale sulla riforma dell’orientamento della scuola e della formazione per mettere in campo nuove competenze e professionalità utili a rimettere in moto l’ascensore sociale e, soprattutto, a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro chiamato in questo periodo a profondi cambiamenti. Ecco perché - spiegano - due Commissioni, decima e undicesima della Conferenza delle Regioni, rispettivamente istruzione e lavoro, hanno deliberato un documento che soprattutto ora con le risorse PNRR e con i fondi europei deve essere occasione per qualificare la scuola e il lavoro e renderlo più dignitoso”. (segue) (Com)