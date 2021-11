Istruzione: Regioni, approvata da Commissioni Conferenza Carta di Genova sull’orientamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Regione Liguria abbiamo proposto di far partire da qui un segnale importante - dichiara Ilaria Cavo, assessore all'Istruzione di Regione Liguria, organizzatrice del Salone Orientamenti -. Qui, con il flusso e il ritorno in presenza a questo Salone, i ragazzi i docenti e le famiglie hanno già dato il segnale di quanto l'orientamento sia importante per le loro scelte. Ma deve diventare strutturale. Questo documento può essere uno stimolo per mettere la riforma dell'orientamento al centro perché è fondamentale per lo sviluppo del paese. È necessaria per ridurre il mismatch tra professionalità ricercate dalle aziende e quelle realmente disponibili, per aggredire il fenomeno della dispersione scolastica e dei Neet", conclude. (Com)