Usa: Covid, Moderna chiede autorizzazione emergenza terza dose a tutti gli adulti

- La casa farmaceutica statunitense Moderna ha presentato una richiesta alla Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia Usa per i prodotti farmaceutici) affinché l’agenzia autorizzi il richiamo del suo vaccino contro il coronavirus per tutti gli adulti, cercando di espandere il numero di persone idonee per la terza dose. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che l'azienda ha annunciato di aver chiesto alla Fda di concedere ai 71 milioni di adulti inizialmente vaccinati con il preparato Moderna di ottenere una terza dose, poiché i dati emersi dagli ultimi studi dimostrano che i richiami offrono una protezione migliore. Il dosaggio di 50 microgrammi nel richiamo di Moderna è la metà rispetto ai 100 utilizzati per le prime due inoculazioni agli adulti. La Fda aveva concesso l'autorizzazione il mese scorso per somministrare la terza dose alle persone di età pari o superiore a 65 anni e adulti ad alto rischio per immunocompromissioni già presenti.(Nys)