Covid: Bersani (Articolo uno), io la terza dose di vaccino l'ho già fatta

- "Io la terza dose" di vaccino contro il Covid-19 "l'ho già fatta. La gente che ne ha fatte due sa di doverne fare una terza. Quindi sono convinto che scatterà il meccanismo. Ovviamente anche la gente che sta facendo la terza dose parla dei No vax. Non gli piace vederli in giro. Noi abbiamo al comando della gente che sa quello che fa. I fatti ci dicono questo. I nostri piani A erano i piani B degli altri. Il governo quindi prenda le decisioni, se sono a stringere io sono d'accordo e credo che sia d'accordo la maggioranza della popolazione". Lo ha affermato Pierluigi Bersani, esponente di Articolo uno, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Com)