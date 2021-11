Burkina Faso: sale a 53 morti il bilancio dell'attentato di Inata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal 2015 il Burkina Faso sta affrontando un aumento degli attacchi terroristici che hanno causato centinaia di vittime e oltre 1,4 milioni di sfollati interni. Secondo il ministero della Difesa, dall'inizio della crisi un totale 478 militari del Burkina Faso sono morti in difesa del loro Paese. Dal 28 maggio a oggi, questi attacchi hanno anche causato la chiusura di 2.244 scuole che hanno colpito 304.564 studenti in diverse regioni del Paese. Secondo le Nazioni Unite, le violenze hanno spinto circa 17.500 persone a lasciare il Paese dall'inizio dell'anno. Ad oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza in 14 delle 45 province del Paese, al fine di facilitare la lotta al terrorismo. Dal 2019, un coprifuoco è stato disposto nelle regioni colpite e regolarmente prorogato.