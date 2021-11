Decreto green pass: Mandelli, da FI appello a cittadini per terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, intervenendo in Aula per annunciare il voto favorevole del partito al decreto legge green pass, ha sottolineato che "se l'Italia oggi è considerata un esempio virtuoso, se in Europa è il quarto Paese per numero di vaccinazioni, lo dobbiamo alle scelte del governo, alle capacità del generale Figliuolo, e soprattutto a tutti i cittadini che, affidandosi alla scienza, hanno deciso di vaccinarsi. Ci richiamiamo perciò, ancora una volta - ha aggiunto il parlamentare -, al grande senso di responsabilità degli italiani: dobbiamo assolutamente accelerare con le dosi aggiuntive. Il certificato sanitario non è un sistema perfetto, ma è un sistema utile. Perché oggi la libertà principale è quella dal virus, l'obiettivo numero uno è mettere in sicurezza la salute dei cittadini e, contemporaneamente, evitare il rischio che il mondo produttivo debba subire un nuovo arresto che sarebbe devastante". (segue) (Com)