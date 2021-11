Nato: Mulè, bisogna rafforzare la nostra storica cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Siamo profondamente orgogliosi di avere avuto la possibilità di ospitare questo forum in un momento straordinariamente importante nel quale l'Italia dimostra di avere tutte le capacità per portare il suo contributo nel più ampio e ambizioso dibattito strategico in corso per la pianificazione e lo sviluppo delle future capacità dell'Alleanza". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel suo indirizzo di saluto al Nato - Industry Forum 2021 a Villa Miani a Roma, alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Non possiamo negare l'evidenza - ha proseguito Mulè - viviamo in un'epoca di competizione strategica e di minaccia alla sicurezza estremamente complessa. Intorno a noi crescono i conflitti ed aumentano le cause di instabilità, spesso accentuate dalle calamità legate al cambiamento climatico". Il Sottosegretario ha poi fatto riferimento alla crescente intensità della minaccia ibrida che "impatta fortemente sulla nostra società. Un ambiente così ostile nei confronti della nostra sicurezza globale ci richiede di accrescere la nostra volontà e capacità di agire e di incrementare la nostra resilienza. Come? Su varie direttrici. Bisognerà rafforzare la nostra storica cooperazione con la Nato, consolidando la nostra partnership multilaterale attraverso un dialogo politico più strutturato, oltre che ad una interazione operativa che deve diventare più stringente", ha concluso il sottosegretario alla Difesa. (Com)