Rai: M5s, Conte per cambiare azienda, altre forze politiche dicano cosa vogliono fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai segnalano che "l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, dopo essersi negato in commissione di Vigilanza, ha scelto di effettuare delle nomine che rispondono alla solita, vecchia logica della lottizzazione. Una logica che non abbiamo mai condiviso e che, anzi, vogliamo finalmente eliminare. Abbiamo infatti presentato un disegno di legge che è stato incardinato in Senato - continuano i parlamentari in una nota -, proprio per intervenire sulla riforma della governance e liberare il servizio pubblico dall'influenza della politica. La scelta di non partecipare ai programmi Rai è il nostro segno di dissenso nei confronti di chi reputa il servizio pubblico un affare privato con cui curare i propri interessi. Il M5s con Conte ha fatto la sua mossa perché la Rai possa cambiare. Adesso è il momento per le altre forze politiche di dirci e dire pubblicamente ai cittadini cosa vogliono fare". (Com)