Auto: Francia, Stellantis ripristina il turno notturno a Sochaux

- Stellantis ripristina il turno di notte negli stabilimenti di Sochaux, nell'est della Francia, interrotto a settembre a causa della penuria di semiconduttori. "Grazie agli sforzi delle squadre di Stellantis e tenuto conto dell'importante portafoglio di ordini delle Peugeot 3008 e 5009 e Opel Grandland, siamo in grado si annunciare la ripresa della squadre notturna il 6 dicembre", si legge in un comunicato. L'iniziativa porterà all'assunzione di 600 lavoratori interinali. Abbiamo chiesto che gli interinali che avevano perso il lavoro a settembre venissero chiamati per primi", ha fatto sapere il sindacato Force Ouvrière. Il sito di Sochaux produrrà ogni notte circa 400 macchine, principalmente Peugeot 3008 e 5009 e Opel Grandland.(Res)