Difesa: Italia e Slovenia siglano primo accordo governativo, Lubiana acquisirà C27J Spartan (2)

- Il C-27J Spartan oggetto dell’accordo è un velivolo da trasporto tattico in dotazione all’aeronautica Militare italiana. Un cargo medio particolarmente versatile e flessibile nell’impiego e in grado di svolgere con efficacia le diverse missioni, tra le quali quelle di tipo sanitario o di aviolancio di materiali e paracadutisti. La cooperazione governativa con la Slovenia giunge alla fine di un lungo iter condotto dal Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti (Segredifesa), che ha portato alla stesura di un Accordo di attuazione, che tiene conto degli aspetti operativi, tecnici, logistici, addestrativi, legali e amministrativi che ha costituito la base necessaria per la definizione della struttura contrattuale. (Com)