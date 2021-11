Imprese: Mise, ok accordo per avvio reindustrializzazione Ideal Standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dello Sviluppo economico è stato raggiunto un accordo per avviare un percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Borgo Valbelluna (Belluno), con l’obiettivo di individuare nuovi investitori interessati a salvaguardare questo storico sito produttivo e i suoi lavoratori. E' quanto si legge in una nota del Mise. A sottoscrivere l’accordo Ideal Standard, regione Veneto e sindacati. La Struttura per le crisi d’impresa coordinata da Luca Annibaletti monitorerà l’attuazione del percorso di reindustrializzazione, che sarà sostenuto attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione del ministero. "Sono soddisfatto per la sottoscrizione dell’accordo - dice il ministro, Giancarlo Giorgetti -. Quando si lavora con scrupolo e serietà, i risultati arrivano per il bene dei lavoratori e delle imprese". (Com)