Vaccino: Mandelli, da Camera via libera a odg FI per obbligo terza dose a sanitari

- "Così come, nel marzo scorso, abbiamo sostenuto per primi la necessità di obbligo vaccinale per i sanitari, oggi Forza Italia insiste sull'obbligatorietà della terza dose per i professionisti della sanità. Il mio ordine del giorno, sottoscritto anche dalla collega Saccani Jotti e approvato dalla Camera, va proprio in questa direzione". Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli. "Il personale sanitario si è confermato una risorsa fondamentale per il nostro Paese: non possiamo perciò che ringraziare ancora una volta chi è stato ed è ancora oggi in prima linea contro il Covid. Tutelare questi professionisti è, perciò, davvero l'unico modo per salvaguardare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", conclude il parlamentare. (Com)