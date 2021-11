Iran: gruppo congiunto Usa e Consiglio di cooperazione del Golfo si riunisce, ribadita cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di alti funzionari degli Stati Uniti e di membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) hanno riunito oggi, 17 novembre, il loro gruppo di lavoro sull'Iran presso la sede del Gcc a Riyad. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, sottolineando che il gruppo di lavoro ha ribadito "la partnership di lunga data tra gli Stati Uniti e i membri del Gcc e la nostra comune determinazione a contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionali, nell'ambito del partenariato strategico Gcc-Usa". Nella nota si precisa che gli Stati Uniti e gli Stati membri del Gcc "hanno condannato una serie di politiche iraniane aggressive e pericolose", tra cui la proliferazione e l'uso diretto di missili balistici avanzati e sistemi di velivoli senza pilota. "Queste armi sono state utilizzate dall'Iran o dai suoi delegati in centinaia di attacchi contro civili e infrastrutture critiche in Arabia Saudita, marinai civili nelle acque internazionali del mare dell'Oman e truppe americane in pericolo che combattono l'Isis. Gli Stati membri degli Stati Uniti e del Gcc hanno convenuto che il programma nucleare iraniano è motivo di grave preoccupazione, poiché l'Iran ha adottato misure per le quali non ha bisogno civile, ma che sarebbe importante per un programma di armi nucleari, e ha anche chiesto all'Iran di cooperare pienamente con l'Internazionale Agenzia per l'energia atomica (Aiea)". (segue) (Com)