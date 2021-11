Iran: gruppo congiunto Usa e Consiglio di cooperazione del Golfo si riunisce, ribadita cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri degli Stati Uniti e del Golfo hanno quindi discusso un'ampia gamma di questioni regionali, compresa la situazione in Iraq e Yemen, e hanno convenuto che il sostegno dell'Iran alle milizie armate in tutta la regione e il suo programma di missili balistici rappresentano una chiara minaccia alla sicurezza e alla stabilità regionali. Hanno inoltre convenuto di tenere riunioni successive di questo gruppo di lavoro per discutere queste e altre questioni nell'ambito del suo mandato adottato nella riunione inaugurale del 3 novembre 2015. Gli Stati membri degli Stati Uniti e del Golfo hanno affermato che l'Iran ha un'alternativa migliore a queste continue escalation e può contribuire a una regione più sicura e stabile. I membri del Gcc hanno informato sui loro sforzi per costruire canali diplomatici efficaci con l'Iran per prevenire, risolvere o attenuare i conflitti, sostenuti da una forte deterrenza e cooperazione di difesa con gli Stati Uniti. Hanno descritto una visione per questi sforzi diplomatici regionali che si sviluppano nel tempo per promuovere legami pacifici nella regione, basati su una lunga storia di scambi economici e culturali. (Com)