Rai: Bersani (Articolo uno), servizio pubblico dovrebbe essere ricerca creatività

- "Il servizio pubblico in Italia dovrebbe essere lo stimolo e la ricerca della creatività e della libertà, andare a vedere i talenti. Per questo sono disposto a pagare il canone, perché se la Rai fa bene il suo mestiere pubblico, tira fuori ottime cose. Non si può più chiamare pluralismo lo scambiarsi cinque secondi di 'panino' un po' per uno, oggi che c'è Internet. Io, da segretario del Pd, mi rifiutai di dare dei nomi per la Rai. All'azienda bisogna dare una prospettiva nel futuro, ora che il canone vogliono tirarlo via dalla bolletta". Lo ha detto Pierluigi Bersani, esponente di Articolo uno, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. "Se applichi il Cencelli devi applicarlo, non fai il Cencelli dei poveri. Se Conte lo ha detto così seccamente, avrà le sue ragioni. Conoscendolo, se si è offeso lo avranno trattato malamente - ha aggiunto il parlamentare con riferimento alle nomine dei telegiornali Rai -. Il mercato ha un modo singolare di garantire il pluralismo. Le testate vanno dove ci sono i clienti. Quindi se le testate Rai non rappresenteranno un certo mondo, quei 'clienti' andranno a cercarlo altrove. Ma il servizio pubblico dovrebbe intervenire dove fallisce il mercato". (Com)