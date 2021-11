Quirinale: Bersani (Articolo uno), Berlusconi e Draghi entrambi papabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi e Draghi sono entrambi papabili per il Quirinale. Bisogna vedere se sono candidati. Berlusconi starà facendo i suoi conti". Lo ha detto Pierluigi Bersani, esponente di Articolo uno, ospite di Lilli Gruber ad "Otto e mezzo", su La7. "Sul Quirinale, la cosa più ragionevole e più probabile è che succeda ciò che sembra la cosa più utopica - ha continuato il parlamentare -, ovvero leggere la costituzione come farebbe un bambino, che dice che un presidente della Repubblica dura 7 anni e un governo fino a che ha la fiducia. Quindi i partiti si devono parlare. O crediamo che in Italia non ci sia una figura in grado di ricoprire quel ruolo? Senza questa premessa, penso che sia difficile arrivare a un risultato. Per 50 anni abbiamo avuto dei presidenti di parte ma che avevano l'expertise per essere sopra le parti. Oggi non c'è più questo riconoscimento che ci sia qualcosa di istituzionale che va oltre all'interesse politico di bottega. Per questo i partiti si devono parlare". (Com)