Rai: Gubitosa (M5s), azioni Fuortes sconsiderate, subito riforma governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Le azioni sconsiderate dell’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes dimostrano che la Rai, senza una riforma organica, non potrà risollevarsi. Fino a quando infatti il servizio pubblico sarà gestito con la logica della spartizione delle poltrone, si continuerà a fare del male all’azienda". Lo afferma in una nota il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente designato del Movimento cinque stelle. "Per questo - continua il parlamentare - sosteniamo compatti l’atto di dissenso del presidente Conte. Ricordo che il Movimento 5 Stelle da anni chiede una Rai meritocratica, trasparente e libera dalla politica. Adesso la nostra proposta di riforma della governance, incardinata con un disegno di legge al Senato, deve andare avanti. Ma serve l’appoggio di tutte le altre forze politiche, alle quali chiediamo di smarcarsi da vecchie prassi che fanno male ai cittadini". (Com)