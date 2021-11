Iv: Bersani (Articolo uno), Paese si è messo alle spalle stagione renziana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Paese si è messo alle spalle la stagione renziana. E quella stagione ha dato in cinque anni un altro colpo alla credibilità della politica, al fatto che abbia a che fare con la serietà, con la coerenza. E dimostra che non abbiamo gli anticorpi per quel tipo di politica. Quando un segretario di un partito si fa la sua cassa personale del partito, possibile che nessuno abbia aperto bocca? Ma è un problema ricorrente. E' vero che non siamo un Paese puritano, però cerchiamo di essere cattolici il giusto: non si può perdonare sempre". Lo ha sottolineato Pierluigi Bersani, esponente di Articolo uno, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Com)