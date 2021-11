Imprese: D'Incà su Ideal Standard, accordo è ottimo risultato per stabilimento Trichiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Dobbiamo ritenerci soddisfatti per l'accordo raggiunto oggi che permetterà di garantire ancora un futuro allo stabilimento di Trichiana, consentendo la salvaguardia del sito produttivo e dei dipendenti con il fondamentale impegno di cercare un acquirente interessato". Lo detto Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, al termine dell'accordo siglato oggi al ministero dello Sviluppo economico sulla vicenda Ideal Standard di Trichiana. Il ministro ha partecipato all'incontro, intervenendo all'apertura del tavolo: "Oggi siamo arrivati a una soluzione che tiene conto delle capacità dello stabilimento e della professionalità dei suoi dipendenti - ha detto -. Grazie anche al lavoro della viceministra Alessandra Todde, abbiamo difeso una realtà fondamentale per il bellunese, che lo stesso Papa Francesco, in mattinata, ha evidenziato con parole importantissime. A questo stabilimento sono legati ricordi e valori di un'intera comunità. Per questo ho ritenuto opportuno ribadire all'azienda la massima attenzione e il pragmatismo che contraddistingue il lavoro di noi bellunesi. Ringrazio anche l'assessore Elena Donazzan e i sindacati per il costante impegno". (segue) (Com)