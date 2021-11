Italia-Albania: Di Maio, Comitato economico congiunto per "salto di qualità" in rapporto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La prima riunione del Comitato economico congiunto tra Italia e Albania, lanciata esattamente un anno fa con la dichiarazione sottoscritta ​durante la visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tirana, si è svolta oggi alla Farnesina con l'obiettivo di far fare un "salto di qualità" ai rapporti in linea con la loro "rilevanza strategica". Lo ha dichiarato lo stesso ministro Di Maio, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro albanese Edi Rama, dopo aver presieduto la prima riunione del Comitato economico congiunto. Come indicato da Di Maio, infrastrutture e transizione ecologica sono stati i due settori di principale attenzione di questo primo incontro. Hanno infatti partecipato alla riunione odierna alla Farnesina il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ed il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, insieme agli omologhi albanesi. (segue) (Res)