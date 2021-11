Italia-Albania: Di Maio, Comitato economico congiunto per "salto di qualità" in rapporto strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Di Maio ha sottolineato il contribuito decisivo che possono offrire le tante aziende italiane in Albania per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in questi settori, evidenziando in particolare la prospettiva legata all'interconnessione elettrica tra Italia ed Albania, attraverso il Montenegro. Il ministro degli Esteri ha quindi ribadito "il convinto sostegno dell'Italia alle legittime aspirazioni dell'Albania" di entrare a far parte dell'Ue. "Il nostro obiettivo è l'apertura quanto prima e possibilmente entro al fine dell'anno dei negoziati di adesione", ha dichiarato Di Maio osservando che l'avvio dei negoziati con Tirana e Skopje invierebbe un "messaggio di fiducia e ottimismo a tutta la regione balcanica". (Res)