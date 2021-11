Medio Oriente: premier palestinese a omologo norvegese, "Oslo ha ruolo storico in processo politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Norvegia "nel processo politico e di pace che ha portato all’elaborazione della soluzione a due Stati è storico". Lo ha detto il primo ministro palestinese, Muhammad Shtayyeh, durante l’incontro con l’omologo norvegese, Jonas Gahr Store, a Oslo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese "Wafa". Durante l’incontro, il premier palestinese ha esortato la Norvegia a "proteggere la soluzione a due Stati" che è stata disegnata proprio nella capitale dello Stato scandinavo e che "viene costantemente calpesta da Israele e dalle sue violazioni degli accordi tramite arresti, sfratti e altre violenze". L’incontro si è incentrato anche sulla cooperazione bilaterale, soprattutto in ambito economico e umanitario. "Accogliamo con favore qualsiasi misura per migliorare la vita quotidiana della nostra gente, ma qualsiasi misura economica deve essere all'interno di un vero quadro politico e deve far parte di un processo globale volto a porre fine all'occupazione", ha ribadito infine Shatyyeh.(Res)