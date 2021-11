© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani 18 novembre 2021, alle ore 11:30, a palazzo Chigi. E' quanto rende noto la presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figura un decreto legislativo per l'istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al governo, oltre che l'esame di leggi regionali e la voce "varie ed eventuali". (Com)