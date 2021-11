Azerbaigian-Armenia: ambasciatore Ahmadzada, lavoriamo per una pace che Erevan rifiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i continui appelli alla pace dell'Azerbaigian, l'Armenia ha nuovamente scelto la via della guerra, non la via del dialogo e della pace. E' quanto si legge in una lettera inviata dall'ambasciatore azerbaigiano in Italia, Mammad Ahmadzada, a "Il Giornale". "Le provocazioni mirate commesse dall'Armenia nei giorni scorsi rappresentano un’ennesima avventura militare della leadership dell'Armenia. Tali provocazioni sono iniziate con la visita illegale dell'ex ministro della difesa dell'Armenia in Azerbaigian, dove le forze di pace russe sono temporaneamente dispiegate, con lo svolgimento di riunioni militari, e successivamente circa 60 militari delle forze armate dell'Armenia si sono riversati in strada verso le posizioni dell'esercito dell'Azerbaigian a Lachin. Le posizioni dell'esercito dell'Azerbaigian hanno subito l'intenso bombardamento da parte delle forze militare dell’Armenia. Il 16 novembre, mentre respingevano le provocazioni armate dell'Armenia al confine di stato, sette militari azerbaigiani sono caduti eroicamente e altri dieci sono rimasti feriti", spiega il diplomatico nella missiva. (segue) (Res)