Azerbaigian-Armenia: ambasciatore Ahmadzada, lavoriamo per una pace che Erevan rifiuta (2)

Ambasciatore della Repubblica di Azerbaigian in Italia

19 luglio 2021

- Tutto ciò, prosegue Ahmadzada, "dimostra che la parte dell'Armenia aggrava intenzionalmente la situazione e non è interessata a garantire la pace e la sicurezza nella regione, così come alla delimitazione dei confini con l'Azerbaigian. La situazione al confine è il risultato di pericolose idee revansciste e di rivendicazioni territoriali dell’Armenia contro l'Azerbaigian". "La leadership dell’Armenia e i politici in questo Paese dovrebbero comprendere che questo approccio è molto pericoloso e dovrebbero agire in modo responsabile. Analizzando gli eventi degli ultimi 30 anni, risulta chiaro quanti problemi e distruzioni sono stati portati in Armenia dalla politica di rivendicazioni territoriali verso i Paesi vicini", ha proseguito l'ambasciatore. "La comunità mondiale dovrebbe condannare il proseguimento delle provocazioni militari da parte dell'Armenia contro l’Azerbaigian sulla base del revanscismo, invitare questo paese a non aggravare la situazione nella regione, a non ostacolare l'attuazione della dichiarazione tripartita e risolvere i problemi con i suoi vicini attraverso il dialogo", ha concluso Ahmadzada. (Res)