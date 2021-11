Italia-Albania: premier Rama, lavoro Comitato congiunto porterà presto risultati concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La riunione odierna del Comitato congiunto di cooperazione fra Italia e Albania porterà a dei risultati concreti nel prossimo futuro. Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, oggi in visita a Roma nelle dichiarazioni congiunte con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla Farnesina. “È stata una chiusura abbastanza significativa di questa giornata. Durante la riunione del Comitato congiunto abbiamo potuto trattare temi e azioni concrete e identificare dei percorsi su direzioni di interesse comune”, ha detto Rama. “Sono molto contento di questa giornata che è cominciata a Palazzo Chigi (dove il premier albanese è stato ricevuto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi) e poi si è avviata negli incontri bilaterali fra i ministri dei due Paesi”, ha proseguito. “Spero molto di poter far accogliere te e tutti i ministri coinvolti in queste attività per continuare a lavorare insieme nell’ambito della Settimana italiana che vogliamo organizzare”, ha detto Rama, rivolgendosi a Di Maio. “Già da domani continueremo a lavorare s questi progetti, dalle ferrovie all’economia del mare, alle infrastrutture e l’energia, l’agricoltura, la transizione ecologica, senza dimenticarsi, i pilastri della nostra cooperazione: la giustizia e la sicurezza”, ha detto il premier albanese. Rama ha dedicato anche un pensiero all’ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci: “Spero che l’ambasciatore non lascerà l’Albania senza il passaporto albanese”, un segnale dell’ottimo operato svolto dal rappresentante diplomatico italiano. (Res)