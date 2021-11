© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sull'esercizio delle libertà sindacali da parte del personale militare approvato oggi in Senato risponde al pronunciamento della Consulta. Il testo tornerà ora alla Camera in vista dell'approvazione in via definitiva. Approvazione che aprirà una nuova stagione nella tutela degli interessi del personale delle Forze armate. Lo riferisce una nota stampa del ministero della Difesa.(Com)