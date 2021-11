Piemonte: la Regione alza il tetto di assistiti per i medici di famiglia di 300 unità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veniamo incontro all’urgente bisogno di non lasciare i cittadini senza medico – hanno commentato i rappresentanti sindacali Roberto Venesia (Fimmg), Mauro Grosso Ciponte (Snami) e Antonio Barillà (Smi) -, rimuovendo incompatibilità e semplificando le procedure di presa in carico degli assistiti. La carenza di medici è un problema drammatico del nostro Paese, non abbiamo la possibilità di risolverlo a livello locale, ma le misure dell’accordo piemontese rappresentano comunque una salutare boccata d’ossigeno, in attesa di soluzioni più strutturali a livello nazionale", hanno concluso. (Rpi)