Brexit: Frost, ancora possibile accordo su Protocollo Irlanda del Nord

- E' ancora possibile raggiungere un accordo con l'Unione europea sul Protocollo dell'Irlanda del Nord. È quanto affermato dal ministro britannico per la Brexit, David Frost, dopo l'incontro di oggi 17 novembre con i leader del Partito unionista dell'Ulster, dei socialdemocratici nord irlandesi e del Sinn Fein. Frost ha affermato che un'intesa con l'Ue sia ancora possibile, nonostante non abbia escluso l'attivazione dell'articolo 16 del protocollo, che permette ad una delle parti dell'accordo di rescindere unilateralmente. Frost ha anche aggiunto che ci sono molti problemi e preoccupazioni da parte delle imprese in merito alla questione del movimento delle merci. "Quello che abbiamo proposto è un compromesso ambizioso, non richiede infrastrutture o controlli al confine tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, comporta che spetti a noi la responsabilità di controllare le merci che entrano in Irlanda. Pensiamo che sia un compromesso ragionevole", ha commentato il Frost. Frost avrà un nuovo incontro con il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic su questi temi nella giornata di venerdì. (Rel)