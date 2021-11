Rai: Calenda, M5s al potere è diventato lottizzatore seriale, non esiste più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Mi chiedono spesso perché considero i Cinque stelle un male per la politica. Anche per questa roba qui", scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda in riferimento alla protesta del presidente M5s, Giuseppe Conte per le nomine dei direttori dei Tg Rai. "Hanno iniziato dando dei ladri a tutti e appena toccato il potere sono diventati dei lottizzatori seriali. Non esistono più. Basta rendersene conto e non continuare a dargli corda", conclude. (Rin)