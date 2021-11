Difesa: premier britannico Johnson, invadere Ucraina sarebbe per Russia "tragico errore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invadere l'Ucraina sarebbe per la Russia un "tragico errore". È quanto ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson nel corso della sessione di interrogazioni parlamentari oggi a Londra. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il premier ha affermato che, mentre la Polonia gode della protezione della Nato, l'Ucraina si trova ad essere senza garanzie di sostegno ma per il Cremlino sarebbe un "tragico errore" pensare che si possa guadagnare qualcosa con "l'avventurismo militare". È importante, ha aggiunto inoltre Johnson, che tutte le parti comprendano a pieno il costo che potrebbe comportare un errore di valutazione. (Rel)