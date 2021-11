Francia: Zemmour a processo per dichiarazioni su migranti minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi il processo al giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, vicino ad una candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi, accusato per delle dichiarazioni rilasciate sui migranti minorenni non accompagnati, definiti "ladri", "assassini" e stupratori". Zemmour in questo primo giorno di udienza non è stato presente in aula. Secondo l'emittente televisiva "BfmTv", davanti al tribunale di Parigi si è riunito un gruppo composto da una ventina di sostenitori di Zemmour, che è accusato di "complicità nell'incitamento all'odio razziale" e "complicità in ingiuria razziale". Al processo si sono costituite una ventina di parti civili, tra cui la Lega dei diritti dell'uomo, l'associazione Sos Razzismo e una ventina di consigli dipartimentali, responsabili in Francia degli aiuti ai minori. "Come potete immaginare, questa procedure aperta dalla procura di Parigi di sua propria iniziativa altro non è che un tentativo di intimidazione di più", ha scritto in un comunicato Zemmour. Il giornalista è già stato condannato due volte per insulti a sfondo razziale.(Frp)