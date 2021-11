Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei paesi dell'America del Nord - Stati Uniti, Canada e Messico - si incontrano domani a Washington (Usa) rinnovando l'appuntamento per un vertice sospeso da cinque anni. L'inquilino della Casa Bianca accoglierà alle 16 (le 22 in Italia) l'omologo messicano Andrés Manuel Lopez Obrador e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. I temi formalmente iscritti in agenda, come chiarito dall'amministrazione Biden, sono quelli del controllo dei flussi migratori, l'uscita dalla crisi pandemica e il contemporaneo sviluppo dell'economia regionale, ispirato al principio della "crescita equitativa" e della lotta al cambiamento climatico. Temi sui quali i tre Paesi hanno non di rado ragionato con approcci diversi, e cui vanno aggiunti quelli dettati dalle agende più squisitamente bilaterali. (segue) (Mec)