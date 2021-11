Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cornice economica e commerciale della regione è oggi quella disegnata dal nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Un trattato nato su iniziativa dell'ex presidente Usa, Trump, e che rinnova il "Nafta" riportando in America del Nord gran parte delle catene produttive. Un accordo relativamente giovane, già messo alla prova da alcuni contenziosi soprattutto in materia sindacale. Peraltro Canada e Messico hanno accolto con freddezza i contorni del corposo piano di investimenti in infrastrutture varato dall'amministrazione Biden, che mette al centro di diverse filiere beni e produzione statunitense. Un tema che diventa particolarmente spinoso nel caso delle auto elettriche, elemento trainante della politica di transizione energetica, per le quali la Casa Bianca ha immaginato potenti sconti fiscali all'acquisto. (segue) (Mec)