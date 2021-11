Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli Stati Uniti sono invece arrivate molte preoccupazioni per la strategia del governo messicano sul comparto energetico, e in particolare sulla proposta di riforma costituzionale che punta a ridare alle compagnie statali - quella degli idrocarburi (Pemex) e quella dell'energia (Comision Federal de electricidad) - una centralità nel mercato nazionale del settore. Un intervento che azzera gran parte della riforma del 2014, con cui l'allora presidente Enrique Pena Nieto, apriva il comparto energetico a privati e stranieri annullando circa 70 anni di monopolio statale sulle risorse. A più riprese gli imprenditori Usa, accompagnando in questo le opposizioni messicane, hanno denunciato violazioni al principio di concorrenza oltre che il pericolo di indebolire il profilo del Messico come Paese recettore di investimenti. Senza dimenticare le possibili violazioni al nuovo trattato commerciale regionale. (segue) (Mec)