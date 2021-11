Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tema ineludibile è quello della gestione del flusso dei migranti che cercano fortuna verso il nord del continente. Un problema antico ma sempre attuale e che promette di essere ancora più sensibile con la riapertura delle frontiere anche ai viaggi "non essenziali" decisa dalla Casa Bianca a inizio novembre, dopo venti mesi di stop per l'emergenza sanitaria. Il Messico propone da tempo alla Casa Bianca di cambiare l'approccio nella gestione del problema, trasformandolo da problema di sicurezza a motivo di intervento sulle diseguaglianze, causa prima delle migrazioni. L'idea è quella di estendere ai Paesi del "triangolo nord" (El Salvador, Honduras, Guatemala) due ambiziosi programmi sociali già avviati nel sud del Messico per creare occupazione e reddito. (segue) (Mec)