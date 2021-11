Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo, "Jovenes construyendo el futuro" (Giovani costruendo il futuro), consiste nel concedere a ragazzi tra i 18 e 29 anni che non studiano o lavorano, borse per acquisire competenze tecniche da rivendere nel mercato dell'occupazione. Il secondo "Sembrando vidas" (Seminando vite) consente invece la semina di alberi da legna e frutta per avviare, oltre a una politica di rimboschimento utile a contrastare il cambio climatico, attività economiche in grado di sostenere le famiglie interessate. Il Messico aveva inoltre proposto di concedere visti temporanei di lavoro negli Usa a chi si fosse iscritto al programma, tenendosi lontano dall'illegalità. Un documento che, confortato da prove di "buona condotta", avrebbe potuto dare diritto alla cittadinanza statunitense. (segue) (Mec)