Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada (6)

- In settimana Lopez Obrador ha riacceso i riflettori sul piano proposto a inizio anno da Biden, "di regolarizzare undici milioni di migranti": "nessun presidente ha preso un impegno più profondo a beneficio dei migranti", ha detto "Amlo" pronto a dare pubblicità ai parlamentari Usa che si dimostrassero contrari all'iniziativa. "Speriamo ci sia unità, ma se i parlamentari di un partito bloccano questa iniziativa, lo segnaleremo in modo rispettoso, lo faremo conoscere qui", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. L'intenzione è quella di far sapere che "un partito e i suoi parlamentari non contribuiscono in qualcosa che è giusto, umanitario, perché ci sono milioni di messicani che vivono, lavorano da anni negli Usa, che hanno contribuito molto allo sviluppo e a far crescere questa nazione e che quindi meritano di essere trattati con giustizia". (segue) (Mec)