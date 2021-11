Americhe: domani a Washington il vertice dei leader di Usa, Messico e Canada (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno importante la questione della lotta alla pandemia, argomento sul quale paiono destinati a pesare gli argomenti del Messico, in ritardo nell'approvvigionamento dei vaccini. Un caso che il Paese latino ha rappresentato in diversi fori internazionali per denunciare la scarsa equità nella distribuzione dei presidi sanitari tra i Paesi ricchi e quelli poveri. Il Messico ha anche più volte sollecitato l'Organizzazione mondiale della Sanita (Oms) ad accelerare il riconoscimento di vaccini, come quelli russi e cinesi, la cui efficacia è già dimostrata. A tutto ciò si unisce la necessità di promuovere anche la produzione e la distribuzione di siringhe, uno dei beni finiti nella crisi delle interruzioni sulla catena del valore. (segue) (Mec)