Cina: Covid, città meridionale di Ruili stanzia 10 milioni di dollari per sostegno ai residenti

- Il governo locale di Ruili, città cinese al confine con il Myanmar, ha emesso sovvenzioni da 10 milioni di dollari per alleviare la pressione economica sui residenti durante la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il sindaco della città, precisando che le autorità hanno fornito ai cittadini anche 43 mila beni di prima necessità, circa 470 mila dollari di coupon e 70 mila dispositivi anti-pandemici. Dopo mesi di rigide normative tese a contenere la recrudescenza dell'epidemia a livello locale, Ruili ha autorizzato la riapertura di svariate attività, tra cui otto istituti scolastici, sei supermercati e 24 imprese industriali. Oltre ad aver agevolato l'ingresso in entrata e in uscita per i viaggiatori, il governo ha esentato i pazienti in quarantena dal pagamento delle spese di vitto, alloggio e test dell'acido nucleico. (Cip)