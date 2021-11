Libia: ministro Esteri Turchia, la Francia non ha diritto di commentare presenza militare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non ha il diritto di commentare la presenza militare della Turchia in Libia, che fa parte dell'accordo di Ankara con il legittimo governo libico. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, secondo cui il recente invito del presidente francese, Emmanuel Macron, al ritiro delle truppe turche e russe dalla Libia è "irrispettoso nei confronti della sovranità di Turchia e Libia". “Abbiamo un accordo con il governo legittimo della Libia. La Francia non ha il diritto di parlare su questo argomento", ha detto ai giornalisti nella capitale turca Ankara. “La Francia ha una vecchia abitudine di commentare ciò che fanno gli altri. Per la Turchia, la Francia o qualsiasi altro Paese non ha alcuna rilevanza in questa materia. Parliamo solo con la Libia", ha aggiunto il capo della diplomazia turca. (Tua)