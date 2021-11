Cina: crisi Evergrande, fondatore vende un miliardo di dollari dei propri beni personali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, i 7,9 miliardi di dollari che costituiscono l'attuale patrimonio di Xu Jiayin non sono chiaramente sufficienti a sanare il debito da oltre 300 miliardi di dollari contratto da Evergrande. Finora, l'azienda ha evitato per tre volte il default, adempiendo al pagamento degli interessi arretrati prima della scadenza dei periodi di grazia. L'ultimo debito onorato dal colosso di Shenzhen è stato quello contratto con la società Clearstream, che pesava sui bilanci della società con un credito di oltre 148,1 milioni di dollari. Nonostante Evergrande abbia parzialmente alleviato la propria insolvenza sul breve periodo, l'attenzione rimane alta ai vertici della compagnia: la società dovrà infatti riscattare un'obbligazione denominata in dollari entro il prossimo 29 novembre, secondo quanto annunciato dalla piattaforma di analisi finanziaria Eikon Refinitiv. (Cip)