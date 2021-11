Cina: conferenza su "sicurezza e civiltà nel cyberspazio" in programma a Pechino 19 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Pechino ospiterà la China Internet Civilization Conference il 19 novembre prossimo, un evento durante il quale si discuterà di "sicurezza e civiltà nel cyberspazio". Lo rende noto l'emittente cinese "Cgtn", secondo cui l'iniziativa riflette la determinazione di Pechino nel voler costruire "un ambiente cibernetico pulito, sicuro e robusto". Il vicedirettore dell'ufficio per gli Affari del cyberspazio, Sheng Ronghua, ritiene che la conferenza possa promuovere lo scambio di opinioni tra la Cina e la comunità internazionale, rafforzandone la cooperazione in materia. Stando ai dati forniti dall'emittente, l'economia digitale ha costituito il 38,6 per cento del Pil cinese nel 2020.