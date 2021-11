Libia: portavoce governo, decisione su eventuale candidatura Dabaiba a elezioni è personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo di unità nazionale libico, Mohamed Hammouda, ha affermato cheL'eventuale candidatura del primo ministro del governo di unità nazionale libico (Gun), Abdelhamid Dabaiba, alle elezioni presidenziali è "una questione lasciata a lui e alla sua persona". Lo ha detto il portavoce del Gun, Mohamed Hammouda, nel corso di una conferenza stampa. Si tratta, quindi, di una decisione che spetta al primo ministro, anche per quanto riguarda "il momento opportuno tempo", ha proseguito il portavoce. Hammouda ha confermato che Dabaiba si è precedentemente impegnato a cedere il potere a un governo eletto, secondo elezioni libere, trasparenti ed eque. Il portavoce dell'esecutivo ha poi sottolineato che il governo ha compiuto tutti i passi per rendere il processo elettorale un successo, sia fornendo le risorse finanziarie necessarie alla Commissione elettorale che formando più di 30.000 membri delle forze di polizia per mettere in sicurezza le urne. "Sappiamo quanto sia difficile e le sfide a cui la Libia sta assistendo per raggiungere elezioni libere, trasparenti ed eque, che portino i cittadini a fidarsi dei suoi risultati", ha concluso. (Lit)