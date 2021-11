Rai: Gasparri (FI), Conte ha perso altra occasione per tacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Nostalgici delle nomine lottizzatorie, quelle sì, che avevano fatto quando Conte immeritatamente stava a palazzo Chigi i Grillini strepitano sulle vicende della Rai. Quello che dicono Conte e company è ridicolo e patetico al tempo stesso", afferma in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della commissione di Vigilanza Rai. "Hanno imposto, quando hanno avuto maggiore potere, scelte sbagliate sia nel campo del servizio pubblico radiotelevisivo che in altri settori. Dovranno rendere conto e ragione di tante loro malefatte e adesso si mettono a piagnucolare. Le parole di Conte sono irricevibili. Se poi non andranno più davvero in Tv, ma vedremo se manterranno questo impegno, l'audience non potrà che trarne effetti benefici. Conte ha perso una ulteriore occasione per tacere", conclude Gasparri. (Com)