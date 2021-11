Russia-Usa: telefonata tra segretario Consiglio sicurezza Patrushev e omologo Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ed il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, hanno concordato di lavorare insieme per migliorare l'atmosfera delle relazioni ed il livello di fiducia tra i due Paesi, nel corso di una conversazione telefonica. Lo dichiara il servizio stampa del Consiglio di sicurezza russo in un comunicato, sottolineando che il colloquio si è svolto in modo costruttivo e nel quadro della preparazione dei prossimi contatti ai più alti livelli. (Rum)