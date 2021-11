Vaccino: Meloni, non è barriera per diffusione virus, attenzione su aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino "non è una barriera definitiva e dobbiamo concentrarci sul problema che i contagi continuano a crescere. Anche se dovessimo raggiungere l’immunità di gregge, questo non risolverebbe l’aumento dei contagi". Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante la presentazione del libro "Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)" di Bruno Vespa. “Ci siamo concentrati solo sulla campagna vaccinale facendo finta che da sola non avrebbe risolto il problema: serviva fare altre cose. Se noi sappiamo che il vaccino non ferma il contagio il tema del contagio ce lo dobbiamo porre. I dati migliorano ma stiamo ancora con il problema dei contagi che crescono”, ha aggiunto. “Non sono d’accordo al lockdown per i non vaccinati perché questo non risolverà il problema. La vera questione che va posta oggi è come facciamo a garantire la non diffusione del coronavirus”, ha concluso Meloni. (Rin)