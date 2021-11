Campania: Cammarano (M5s), fermare la fuga degli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il processo di valorizzazione delle Aree Interne deve ripartire dalla principale vocazione di questi territori, rappresentata dall'economia rurale. Per farlo, è necessario sfruttare al massimo le risorse già previste nell'ambito del Piani di sviluppo rurale (Psr), puntando principalmente sul recupero dei territori abbandonati della Campania e nella loro riconversione attraverso un piano di insediamento di imprese agricole. Ne abbiamo discusso in queste ore, nell'ambito del piano di lavoro della sottocommissione Agricoltura. Vogliamo dare subito vita a una mappatura del territorio, con l'obiettivo individuare le aree nelle quali investire e ad una programmazione ad hoc per i piccoli imprenditori. " Lo ha dichiarato il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano, a margine dei lavori della sottocommissione Agricoltura. (segue) (Ren)